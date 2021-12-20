Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür

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20/12/2021

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Ceyda Düvenci evlilik yıldönümünü kutladı: 7 yıl önce bugüne bin şükür

Ceyda Düvenci ve oyuncu Bülent Şakrak evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Düvenci, 'Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… inişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az-öz dostlarımıza bin şükür sevgilim… seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… ben bu hayatta en çok seni sevdim… iyi ki…' mesajını paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'maşallah' yorumları yapıldı. ‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşayan mutlu çift Kaz Dağları’nda evlenmişti.

20/12/2021 11:13
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TAGS: Ceyda Düvenci, evlilik yıldönümü
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