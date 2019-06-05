Ceyda Düvenci: Unutmamak lazım sevgili olmayı

Düvenci, Ramazan Bayramı’nı çocuklarıyla geçirmek adına tatilini sonlandırırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa kaçamaklarını değerlendirdi. Evli bulundukları yılların bir değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Düvenci sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

“İki sevgili elele verdik kaçtık birkaç gün… çocuklar evde güvende ve mutluyken içimiz rahat, bilmediğimiz şehilerin bilmediğimiz sokaklarında kaybolduk. Gönlümüzü dinleyip, anda nereye istersek oraya gittik, nerde istersek orda durduk. Bol bol gözgöze kaldık, çokça sohbet ettik. 5 yılı yatırdık sofralarımıza. Nelerden geçtik, neler yaşadık hepsini hatırladık teker teker. Aferin dedik bize… her yeni gün daha da kuvvetlendiğimiz, yoktan var edebildiğimiz, anlaşamadığımız anlarda uzlaştığımız, yorulduğumuz anlarda birbirimize kuvvet verdiğimiz, başarılarımızla mutlu olduğumuz, iyi günde de kötü günde de omuz omuza durabildiğimiz zamanlar için birbirimize teşekkür ettik. Kahkahalarla güldük, bolca öpüştük… koyun koyuna gezdik sokaklarda. bol bol iyi ki dedik. En çok da şükür ettik. Sahip olduklarımıza, gücümüze, bilgimize, yeteneklerimize, kalbimize, evlatlarımıza,aşkımıza, dostlarımıza, sağlığımıza, inancımıza… iyi geldi bu tatil sevgili yanımıza. Unutmamak lazım sevgili olmayı. Anne-baba olmayı da güçlendiriyor. Şimdi bayram boyunca evlatlarımız ve dostlarımızla evimizdeyiz. Hayırlı bayramlar hepinize…”