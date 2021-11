Ceyhan Özyıldız’ın, Mehmet Kansu’nun Kataloğu ve Bibliyografik İncelemesini İçeren Kitabı Yayımlandı

Ceyhan Özyıldız’ın hazırladığı, M. Kansu’nun yayınlarının toplu kataloğunu ve bibliyografik incelemesini içeren; “Bir Doğu Akdenizli’nin Düşün İzleri: M. Kansu”, yayımlandı.

1959’da Fikret Demirağ’la birlikte çıkardığı ‘İkinin Yaşamı’ ile düşün yolculuğuna başlayan Mehmet Kansu’nun, bugün tam kırk üç eserde, yazar, öykücü, şair, editör, çevirmen sıfatıyla imzası bulunuyor.

Bu kırk üç eserin, yirmi iki tanesi şiir (bir tanesi Şiir CD’si), sekiz tanesi öykü, yedi tanesi türlerarası, beş tanesi anlatı-deneme, bir tanesi de bildiri çalışmalarından oluşuyor.

Özyıldız kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



“1959’da başlayan bir yolculuk ve yürüdükçe geride bırakılan kırk üç eser... Bu süreçte eserlerin nerede, hangi tarihte yayınlandığı, hangi sırayla okuyucusuyla buluştuğu vb. bilgilerle ilgili olarak zaman zaman yanlış kayıtlar yapıldığını gözlemledik.



Bu derleme çalışmasıyla, Mehmet Kansu’nun düşün yolculuğu sırasında dağarcığında biriktirdiği eserlerinin, eksiksiz ve tam sıralı bir listesini, sırasında yazara danışarak, sırasında kitapların tarih içerisindeki izlerini sürerek, basın, davetiye, yayınevi kayıtları gibi kaynakları takip ederek hazırlamaya çalıştık. Bilgi bilminin yönergelerini dikkate alarak, kitapların detaylı bir incelemesini de içeren bu eserin; araştırmacılara, kitapçılara, yayıncılara ve okurlara faydalı olacağına inanıyoruz.”

Mehmet Kansu

(1 Eylül 1938, Baf/Kıbrıs.) İlk kitabı, Fikret Demirağ’la birlikte 1959’da Ankara’da yayınlandı. Uluslararası Ştruga Şiir Akşamlarına 6, Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumlarına 14 kez, şiir ve bildirileriyle katıldı. Çağdaş Kıbrıslı Türk-Rum öykücülerinden oluşan, 520 sayfalık (iki dilde) Öyküler Seçkisi’nin editörlerinden. İkinci Yeni, Büyülü Gerçekçi ve Toplumcu Gerçekçi yönelimleriyle; ‘Adalı’ ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında ‘Çağdaş New Age’ algıları ve sezinlemeleriyle şiir, öykü, deneme, anlatı türlerinde yayınları var. Şiir ve öyküleri; Romence, Makedonca ve Yunanca dillerinde kitaplaştırılmıştır. Yayımlanmamış bir oyun (Ağaçkakanlar) ve İngilizce’den çeviri bir romanı (Suçlu Kadınlar) bulunmaktadır.

Ceyhan Özyıldız

(20 Haziran 1973, Lefkoşa/Kıbrıs) Kütüphaneci. Kıbrıs Sanatçı Yazarlar Birliği, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Prime Four Fotoğraf Grubu üyesi. Birçok dergi ve kitap için yayın yönetmenliği, editörlük, sanat yönetmenliği yaptı. Öykü, fotoğraf ve grafik tasarım alanında çalışmalar yapmakta. Bu alanlarda jüri üyeliklerinde bulundu, sergilere katıldı, ödüller aldı.

Kitapları:

-“Yastık Altı Gülkurusu” (Haziran 2012, Öyküler)

-“Sonra A Matu” (Eylül 2012, Fotoğraf ve Öyküler)

-“Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı; Söyleşiler: Teknikler, Düşünceler ve Çalışmalar” (Kasım 2013, Fotoğrafçılarla Yapılmış Söyleşiler)

-“Yemenisi Sarı” (Ağustos 2020, Öyküler)

-O Şey(ler) I: Siyah Beyaz ve Gri (Ağustos 2021, Deneysel Detay-Doku Fotoğrafları)

-O Şey(ler) II: Tekrar ve Tekrar/ That Thing(s) II: Over and Over (Eylül 2021, Foto-Dijital Çalışmalar)



Katkı Koyduğu Kitaplar

-“6 Mevsim Geçti” M. Kansu ve beş fotoğrafçı (Haziran 2014, Fotoğraflarıyla katkı koydu)

-“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri/The Last Gypsies of Cyprus” (2019, Fotoğraf Albümü; Prime Four Fotoğraf Grubu) (Fotoğraflarıyla katkı koydu)

-“Bana Bir Öykü Anlat” Fotoğraf ve Yazı; Yıltan Taşçı ve sekiz yazar/şair (Ocak 2021, Öyküleriyle katkı koydu)

29/11/2021 14:40