Ceyhun Kırok: Ayakları yere basan projelerimizle, hizmet için geliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyesi adayları, Acopulco Hotel’de düzenlenen şölenle tanıtıldı. Partililerin ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği gecede, dayanışma ve değişim mesajı verildi. Çağdaş, şeffaf ve kesintisiz hizmet için Ceyhun Kırok ve ekibine tam destek verilen gecede, “Çatalköy ve Esentepe’ye CTP’nin vizyonu geliyor” vurgusu yapıldı. Aday tanıtım şölenine Genel Başkan Tufan Erhürman, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ile bölge milletvekilleri de katıldı. Gecede konuşan Erhürman, “Göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çatalköy ve Esentepe için vakti geldi, tam zamanı şimdi. Çatalköy ve Esentepe’ye CTP’nin belediyecilik vizyonu geliyor” dedi.

Kırok: Bu seçimi bizim gibi ülkesinin ve insanının gailesini çekenler kazanacak

CTP Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok, CTP’nin Gönyeli, Dikmen, Değirmenlik, Lefke, Akdoğan, Geçitkale, Dipkarpaz, Akıncılar, Alayköy’de ortaya koyduğu belediyecilik vizyonuna dikkat çekerek “Esentepe ve Çatalköy’ün de CTP’nin yerel yönetim vizyonuna ihtiyacı var. Biz bu vizyonu bölgemize taşıyacağız. Tam zamanı şimdi” dedi. Bu yerel yönetim seçimlerinin, ülkemizi ve insanını umursayanların, gailesini çekenlerin seçimi olduğuna dikkat çeken Kırok, kazanacak olan kişilerin de CTP’nin adayları gibi ülkenin gailesini çekenler olacağını vurguladı. Kırok, CTP’nin adaylarının haricinde hizmetten, projeden bahsedenin olmadığına dikkat çekerek görevde olup da yıllardır yapmadıklarını şimdi yapacaklarını söyleyenlere “Bu kadar zamandır ne yapmadınız?” diye sorulduğunda sürekli mazeret ürettiklerini ifade etti.

“Ayakları yere basan projelerimizle, hizmet için geliyoruz”

CTP Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok, bölgelerin eksiklikleri ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda 12 proje ürettiklerini ifade ederek “CTP’nin vizyonunu taşıyan tüm projeler, ayakları yere basan projelerdir. Kağıt üstünde değil, hizmet için yapılacak projelerdir. İddialıyız, bölgemizi kalkındırmak için geliyoruz” dedi. Bahçeli’den Esentepe’ye adil şekilde hizmet götüreceklerinin sözünü veren Kırok, şöyle devam etti:

“Çıktığımız bu yolda önümüze taş koymaya çalışan ve yapmış oldukları politikalarla bu kadar zamandır hiçbir şey üretmeyenler, bugün karşımıza geçip de bizim yaptıklarımızın ‘kağıt üzerinde’ projeler olduğunu savunuyorlar… 8 ve 12 yılda hiçbir şey yapmayan zihniyetlere karşı bu yola çıktık. Halktan aldığımız destekle görüyoruz ki; herkes hizmet için ‘tam zamanı şimdi’ diyor” dedi. Kırok, CTP’nin olduğu her yerde aktif çalışan, güçlü ve kendine güvenen örgütler olduğunu ayrıca belediyecilik vizyonunun da tüm ülke tarafından iyi bilindiğini söyledi. Kırok, seçime sayılı günler kaldığını ifade ederek ipi göğüsleyeceklerini vurguladı.

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08/12/2022 16:07