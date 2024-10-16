Ceyhun Kırok: Demokrasi yerelde başlar ve tüm ülkeye yayılır

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin ikinci gününde demokrasinin temellerinin yerel yönetimlerde atıldığını ve bu anlayışın ülke genelinde yaygınlaşmasının önemine dikkat çekildiğini duyurdu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin ikinci gününde demokrasinin yerelde başladığını ve ülkenin geneline buradan yayıldığının üzerinde duruldu.

Özellikle yaşlılara yönelik kaliteli sosyal bakım ve ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak vizyonumuzun Avrupa şehirleri ile aynı doğrultuda olduğunu görmek bizleri mutlu etti.

Kaynakları doğru kullanma, halka direk katkı yapacak projeler üretme her zaman önceliğimiz olacaktır."