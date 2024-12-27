Ceyhun Kırok: Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Belediye İçin Çalışıyoruz

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 2022 Aralık ayında yapılan yerel seçimlerin ardından kendisine emanet edilen belediye yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kırok, göreve geldiği günden bu yana sorumluluk ve duyarlılık ilkeleriyle hareket ettiğini belirterek, belediyenin yetki ve kaynaklarını hesap verebilirlik, adillik, kapsayıcılık, şeffaflık, etkililik ve verimlilik prensipleri doğrultusunda kullandıklarını ifade etti.

Başkan Kırok, insana, doğaya ve tarihi mirasa değer veren bir anlayışla, siyasi ayrım gözetmeksizin çözüm ve yatırım odaklı politikalar geliştirdiklerini vurguladı. Eğitimden altyapıya, teknolojiden çevre ve sağlığa kadar pek çok alanda önemli projeler hayata geçirildiğini belirten Kırok, “Aldığımız önlemler ve gelir getirici faaliyetler sayesinde belediyemiz güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuştu. Bu sayede hem hizmet kapasitemizi artırdık hem de belediye çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarını zamanında ödeyerek sosyal güvence sağladık” dedi.

Uluslararası İşbirlikleri ile Ek Kaynaklar Sağlandı

Başkan Kırok, belediyeye ek kaynak sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ofisi, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların hibe programlarından yararlanmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu girişimlerle beldeye yeni projeler için mali destek sağlandığını belirtti.

"Vaat Değil, Söz Verdik"

Başkan Kırok, görev süresinin iki yıllık döneminde verdiği sözlerin bir kısmını yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, kalan vaatlerin hayata geçirilmesi için tüm ekipleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Başarı Hepimizin"

Başkan Kırok, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Tüm çabalarımız, sizlerin bu beldede yaşamaktan mutlu olacağı ve gurur duyacağı bir belediyeyi oluşturmak içindir. Unutmayın ki tüm bu başarılar, sizlerin de katkılarıyla mümkündür.”