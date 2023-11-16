Ceyhun Kırok sporcunun yanında

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16/11/2023

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Ceyhun Kırok sporcunun yanında


Çatalköy Esentepe belediye Başkanı Ceyhun Kırok Türkiye’de düzenlenen engel atlama yarışmasında dereceye giren Nerin Batıbeniz’i kabul etti.

CEYHUN KIROK SPORCUNUN YANINDA

Türkiye binicilik federasyonu tarafından düzenlenen engel atlama yarışmalarında dereceye giren Çelebi Atlı Spor Birliği Sporcularından Esentepe’li Nerin Batıbeniz’i Çatalköy Esentepe Belediye başkanımız Ceyhun Kırok makamına davet ederek onu başarasından dolayı tebrik edip hediyesini takdim etti.

16/11/2023 17:52
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TAGS: Ceyhun Kırok sporcunun yanında
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