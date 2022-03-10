Çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını 6.291 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 938 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 939,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 938 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını da 6.291 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki gün, 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün, Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin etkili olabileceği umutları ile yüzde 2,9 değer kaybederek 1.991,2 dolara geriledi. Ons altın bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

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10/03/2022 10:43