Çeyrek altın bugün kaç TL? 4 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydetti.

Ons altın, 2021’i 1.829 dolar ile kapattı. 30 dolara yakın düşüş kaydeden ons altın, yatay bir seyirle 1.803 dolar civarında bulunuyor.

Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın ise bu sabah 783 lirada bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1,281 lira Cumhuriyet altını ise 5.108 liradan işlem görüyor.

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04/01/2022 09:53