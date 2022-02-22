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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...

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22/02/2022

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü.

GRAM ALTIN SON İKİ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Gram altın, geçen hafta 810 liraya kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 liraya kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 lira ile iki ayın zirvesini gören gram altın, bugün 840 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.364 liradan, Cumhuriyet altını da 5.613 liradan satılıyor.

Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı. Haftaya Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlayan değerli metal, salı günü yeniden tırmanışa geçerek 1.909 dolar civarında işlem görüyor.

22/02/2022 08:46
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TAGS: altın fiyatları
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