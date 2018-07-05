Çeyrek altın ne kadar?

5 Temmuz'da altın fiyatları ne durumda? Altında geçtiğimiz aylara oranla hızlı yükselişi durdu. 5.7.2018 güncel altın fiyatlarına göre altının gramı 188 lira civarında yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

188,87 liradan alınırken, 188,88 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 302,04 liradan alınırken 308,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 602,20'dan alınırken 617,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.258,00 liradan alınıp 1.270,00 liradan alıcı buluyor.