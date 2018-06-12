Çeyrek altın ne kadar? (12 Haziran 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 189,7 lira seviyelerinde dengelendi.



Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 189,7 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.277 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı 1300 doların hemen altında işlem görüyor.



Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirterek, sırasıyla yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.



Uzmanlar, yurtiçinde döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesinin altının gram fiyatını desteklediğine değinerek, gram altında 188,50 liranın destek, 190,50 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.