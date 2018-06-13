Çeyrek altın ne kadar? (13 Haziran 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 192 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.285 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1300 doların altında işlem görüyor.



Uzmanlar, küresel piyasaların bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirtti.



Uzmanlar, altının gram fiyatında 192,60 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.