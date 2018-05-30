Çeyrek altın ne kadar? (30 Mayıs 2018 altın fiyatları)

30 Mayıs Çarşamba 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 30.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve birkaç gün ki düşüşünü sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,84 liradan alınırken, 189,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,06 liradan alınırken 309,97 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 604,22'den alınırken 619,95 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1280,00 liradan alıcı buluyor.