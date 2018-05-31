Çeyrek altın ne kadar? (31 Mayıs 2018 altın fiyatları)

Gram altın 187,5 lira, çeyrek altın 308 lira ve Cumhuriyet altını 1.254 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 186,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 187,5 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.254 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1.300 doların üzerinde hareket ediyor.



Uzmanlar, küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini beklediklerini ifade ederek, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.



Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten uzmanlar, bugün altının gram fiyatının 187-192 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini kaydetti.