Çeyrek final heyecanı NTV'de yaşandı: Kanada, Slovenya'yı geçip yarı finale yükseldi

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Kanada ile Slovenya karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maç NTV'den canlı yayınlandı.



Müsabakayı 100-89 kazanan Kanada adını yarı finale yazdırdı. Yıldız oyuncu Luka Doncic'in 26 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistlik katkısı Slovenya'ya yetmedi.

Kanada'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Kanada'nın bir diğer yıldızı R.J. Barrett ise 24 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle oynadı.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.



Yarı final müsabakaları 8 Eylül Cuma günü yapılacak.