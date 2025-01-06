Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisi komiteye geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün görüşülen Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisi yeni önerilerin görüşülmesine fırsat tanımak amacıyla komiteye geri çekildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu sona erdi.

-Şahali: Yasa değişikliği önemli

CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyelerinin ortak kanaati doğrultusunda hazırlanan önerinin komitede oy birliğiyle sonuçlandırıldığını söyleyerek, bunun önemine vurgu yaptı.

Şahali, yasanın, ülkede eksikliği duyulan bir konuda boşluğu dolduracağını belirterek, evcil hayvan edinmeye ilginin arttığını, ülkede bulunmayan türlerin ülkeye geldiğini, hayvanlara mal gibi veya hedef tahtası gibi davranılmasının “kabul edilemeyeceğini” dolayısıyla yasa değişikliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Hayvan dövüşlerinin hukukun düzenlemediği zamanlarda kültür bağı kurularak yansıtılan bir konu olduğunu söyleyen Şahali, Ceza Yasası’nda bu konuya da yer verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Şahali, yasaya emek verenlere teşekkür etti.

-Besim: Geçirilen yasalara sahip çıkılmalı

CTP Milletvekili Filiz Besim, öneriye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hayvan Refahı Yasası’nın yürürlükte olduğunu ancak denetimsizlik, yasayı içselleştirmeme gibi nedenlerle uygulanamadığını dile getiren Besim, bu nedenle Ceza Yasası’ndaki değişikliğin önemli olduğunu belirtti.

Besim, ülkede sokak hayvanlarının sayısının fazla olduğunu, bu durumun farklı sorunlar oluşturduğunu dile getirerek, çağdaş ülkelerin bu sorunu çözdüğünü kaydetti.

Bu konunun toplumun tüm kesimleri tarafından iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini dile getiren Besim, sokak hayvanları konusunda mikroçip uygulamasının önemli olduğunu, bu konuda denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini kaydeden Besim, toplumun hayvana değeri içselleştirmesi noktasının bütünlüklü olarak ele alınması, geçirilen yasalara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

-Rogers: Evcil ve yaban hayatla ilgili ihmaller söz konusu

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Ceza Yasası’ndaki değişikliklerle ilgili çalışma yapan herkese teşekkür etti.

Evcil ve yaban hayatla ilgili ihmallerin söz konusu olduğunu söyleyen Rogers, ülkeye kaçak olarak da hayvan getirildiğini belirtti.

Hayvan sevgisine yönelik eğitim sistemine başlayarak değişlikler yapmak gerektiğini dile getiren Rogers, bugün yapılacak değişiklikle yasal dayanaklar olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk yasa önerisinin yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri çekilmesi önerisinde bulundu.

Bir maddeyle ilgili öneri olduğunu söyleyen Öztürk, bu konunun ele alınacağını kaydetti.

Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa önerisinin komiteden oy birliğiyle geçtiğini söyleyerek, önerinin komiteye geri çekilmesini eleştirdi.

Şahali, bir maddede yapılan değişikliğin sorun yarattığına bu nedenle yasa önerisinin komiteye geri çekildiğine inandığını söyleyerek, bu maddenin de hayvan dövüşüne katılanlar ve yaptıranlara yönelik cezalara ilişkin olduğunu belirtti.

“Hayvan dövüştürenler canidir. Canilere ceza verilmesi amacıyla öneri harılandı. Bunun önüne taş koymamalıyız.” diyen Şahali, CTP’nin önerinin komiteden geldiği şekliyle oylanmasından yana olduğunu belirtti.

-Öztürk: Yeni bir öneri geldi

Komite Başkanı Yasemi Öztürk, kişisel görüşünün yasanın aynen geçmesi yönünde olduğunu söyleyerek, yeni bir öneri geldiğini, bu önerinin görüşülüp tartışılması için önerinin komiteye geri çekileceğini kaydetti.

Öztürk, kişisel görüşü ve oyunun değişmeyeceğini, görüşünün önerinin aynen geçmesi yönünde olduğunu belirtti.

-Derya: “Hayvana şiddeti layık gören insan olamaz”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkede şiddet kültürünün yükseldiğini, bu konunun basit bir konu olmadığını, hayvanlara, çocuk ve kadınlara yönelen şiddetin aynı bütünün parçası olduğunu söyledi.

“Hayvana şiddeti layık gören insan olamaz.” diyen Derya, köpekleri ve horozları dövüştürenlerin oyu için önerinin “geri çekilmesinin kabul edilemeyeceğini” söyledi.

-Tosunoğlu: “Doğuş Derya Meclis Başkanı’na su atarken hangi duygular içindeydi”

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu da söz alarak, şiddete karşı olduğunu, hayvanlara şiddet ve eziyete izin verilemeyeceğini söyleyerek, “Doğuş Derya Meclis Başkanı’na su atarken hangi duygular içindeydi.” diye sordu.

Bu sırada Meclis’te vekiller arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Tosunoğlu, öneri sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek, “Bu bir süreç meselesidir. Bir anda bu ülkenin kültürünü kaybetme riski ile karşı karşıyayız.” dedi.

Görüşlerin tartışılabileceğini dile getiren Tosunoğlu, yasa önerisinin geri çekilmesine ilişkin bir talebi olmadığını, sadece öneri yapmak istediğini ifade etti.

-Derya: Kıbrıs Türk kültürü içinde hayvan dövüştürüp öldürmek diye bir şey yok

CTP Milletvekili Doğuş Derya şiddet kültürü ile ilgili konuşması sırasında öneri sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek, Tosunoğlu’nun ise yaptığı konuşmada, “kendisine şahsi saldırıda bulunduğunu” savundu.

Derya, Kıbrıs Türk kültürü içinde hayvan dövüştürüp öldürmek diye bir şey olmadığını, ülkede hukuk ihlal edilir, yasama ayaklar altına alınır, otogratik rejim dayatılırsa kendisi ve partisinin buna karşı mücadele için elinden geleni ardına koymayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Öztürk’ün yasa önerisinin komiteye geri çekilmesine yönelik önerisi oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin bugünkü oturumu sona erdi, bir sonraki oturum yarın saat 10.00’da yapılacak.