Ceza-i ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Kundaklama”, “Binadaki Eşyaları Ateşe Verme” ve “Sirkat” suçlarından methaldar olan zanlı Dursun Tolga Aygün’ün gıyabında duruşma yapıldı.

Polis, zanlının hücrede agresifleştiğini Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Polis, Lekoşa’da bir otelde GSM Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halıların Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Polis, ayni gün Lefkoşa'da Küçükkaymaklı’daki adresinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmış ve bilahare yine mahkeme emri ile ikametgahta yapılan arama neticesinde zanlının olay anında giymekte olduğu kıyafetler ve ayakkabıları ayrıca olay anında üzerinde bulunan siyah renk sırt çantasının zapt edildiğini belirtti.

Polis, soruşturma esnasında zanlının bir gönüllü ifade vermiş ve olayın nasıl meydana geldiğini anlattığını söyledi.

Polis, 04.04.2022 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün’ün bisikletin üzerinde bulunan Lefkoşa'da sakin İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını, içerisinde kendisi adına isdar olunan TC Pasaportunu ve muhtelif eşyalarını alarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının hücrede agresifleştiğini Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, zanlının gıyabında 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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08/04/2022 14:04