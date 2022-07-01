Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması!

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01/07/2022

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Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması!

İki ünlü rapçi Ceza ve Sagopa Kajmer'in arası yıllardır açıktı. Ceza cephesinden açıklama geldi.

Türkçe rap müziğin öncü isimlerinden Ceza, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında performans sergiledi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceza, Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına da yanıt verdi.

Ceza, "Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var."

"Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok. Dostane şeyler, artık olgunlaştık."

"Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor" açıklamasında bulundu.

01/07/2022 20:23
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TAGS: Ceza’dan Sagopa Kajmer açıklaması!
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