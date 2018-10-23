Cezaevi Çalışanlarının Önünde Çırılçıplak Dolaştırılan Genç Kız İntihar Etti

İngiltere'de araba kullanırken 15 yaşındaki gence çarpan 21 yaşındaki genç kız, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevi çalışanları önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamayarak intihar etti.

İngiltere'de küçük bir çocuğa çarpıp kaçtıktan sonra yakalanıp hapse atılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılınca intihar etti.

SARHOŞ ŞEKİLDE ARABA KULLANIRKEN 15 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPTI

İngiltere, hapse düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin intiharını konuşuyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, sarhoş bir şekilde araba kullanırken 15 yaşındaki Michael Keenan'a çarptı. Daha sonra çocuğu bilinçsiz halde yolun ortasında bırakan genç kadın, yakalandıktan sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİNDE ÇIRILÇIPLAK DOLAŞTIRILINCA İNTİHAR ETTİ

Çocuk, haftalar süren tedavinin ardından iyileşti. Ancak Haziran ayında cezaevinde beşinci ayını dolduran kadının intihar ettiği açıklandı. Katie Allan'ın Daily Record gazetesine konuşan ailesi, cezaevinde rahat bırakılmayan Katie Allan için bardağı taşıran son damlanın, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılması olduğunu söyledi.

İngiltere basını, bu olayın ardından cezaevi koşullarını tartışmaya açtı.