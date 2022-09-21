Cezaevi Danışma Kurulu Başkanlığı’na Erdinç Akgür atandı

Bakanlar Kurulu, Özay Sökücü’yü Cezaevi Danışma Kuruluna Başkanlığı görevinden alarak, yerine Erdinç Akgür’ün atanmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca yapılan Cezaevleri Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca, E.S.(K-I)768-2021 sayı ve 11.6.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Cezaevi Danışma Kuruluna Başkan olarak atanan Özay Sökücü’nün, görevinden alınarak yerine Başbakanlığı temsilen Cezaevi Danışma Kuruluna Erdinç Akgür’ün Başkan olarak atanmasına karar verdi” denildi.

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21/09/2022 18:48