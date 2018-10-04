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Cezaevi grevi sona erdi!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) gardiyanlara barem içi artış verilmediği gerekçesiyle bu sabah başlattığı süresiz grev sona erdi.

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04/10/2018

Cezaevi grevi sona erdi!

Sendika yetkilileri, soruna çözüm bulmak amacıyla İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la bir araya geldi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Sendika Başkanı İzzet Türkmen Bakanın, konuyu Başbakan’â ileteceğini belirtti.İzzet Türkmen, konunun, muhtemelen önümüzdeki hafta başında ilgili bakanlık yetkililerinin de yer alacağı bir toplantdı yeniden ele alınacağını açıkladı.

Tükmen, toplantıda bir uzlaşıya varıldıklarını belirterek, bu sabah başlattıkları grevi sonlandırdıklarını belirtti.

İzzet Türkmen, “Mahkumlara bugünden itibaren yemekleri verilmeye başlanacak” dedi.

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