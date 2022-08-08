Cezaevi Müdürü Erdoğan: Cezaevlerinde toplam 722 tutuklu var

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan cezaevindeki son durumla ilgili bilgi verdi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, yeni ve mevcut cezaevinde toplam 722 tutuklu bulunduğunu belirtti. Erdoğan, yeni cezaevinde 80 pozitif vaka olduğunu ve 120 civarında yeni tutuklunun pandemi nedeniyle merkezi cezaevine sevk edilmeden önce 7 günlük bekleme sürecinde olduklarını anlattı.

Erdoğan, 10’u kadın 173 erkek, 9 genç, 43 yabancı toplam 235 ağır cezalı mahkum olduğuna değindi. Erdoğan, hafif cezalı mahkum sayısının 74 erkek, 4 kadın, 11 genç, 40 yabancı olmak üzere toplam 129 kişi olduğunu söyledi.

Fatih Erdoğan, cezaevinde hükümlü tutukluların 348 kişi, hükümsüz tutuklu sayısının ise 358 olduğunu belirtti. Erdoğan, cezaevinde şuanda KKTC vatandaşı 192, TC uyruklu 161, TC-KKTC vatandaşı 89, yabancı uyruklu 280 toplamda 722 tutuklu olduğunu söyledi.

Erdoğan, 85 mülteci olduğunu, 14-18 yaş arası 3 tutuklu bulunduğunu anlattı.

Bu habere tepkiniz:



08/08/2022 13:28