Cezaevi Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik

ads ads ads ads
03/11/2023

ads
Cezaevi Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik

Bakanlar Kurulu, Cezaevi Disiplin Yasası’na bağlı Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe gitti ve 90 gün için “Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı için gereken süre” kısaltıldı.

Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre tüzüğün dördüncü maddesindeki iki madde değiştirildi.

Yapılan değişiklik kapsamında cezaevinde bulunan hükümlüler, cezalarının 3’te 1’ini çekmişse Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı kazanabilecek. Başvuru hakkı, değişiklikten önce, cezasının 2’de 1’ini yani yarısını çekenler için geçerliydi.

Bir diğer değişiklik ise Taammüden Katil veya Adam Öldürme suçu ve Taammüden Katil veya Adam Öldürmeye Teşebbüs suçu işleyip mahkum olan hükümlüleri kapsıyor.

Yapılan değişikliğe göre bu suçları işleyen mahkumlar cezasının yarısını yani 2’de 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkını kazanabilecek. Bu suçları işleyenler için başvuru hakkı daha önce cezasının 5’te 3’ünü çekenler için geçerliydi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre söz konusu değişiklikler, 2 Kasım’dan itibaren 90 gün süreyle geçerli olacak.

 

03/11/2023 11:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Cezaevi Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.