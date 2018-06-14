HABER KIBRIS

Cezaevinde 188 kişi uyuşturucu suçundan yatıyor

ads
14/06/2018

Cezaevinde 188 kişi uyuşturucu suçundan yatıyor
ads

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların suçlara ve uyruklarına göre dağılımıyla ilgili verileri paylaştı, uyuşturucu suçundaki artışa dikkat çekti.

Çebiç’in aktardığı verilere göre; cezaevinde uyuşturucu suçundan 188 (yüzde 36,50), hırsızlıktan 80 (yüzde 15,53), adam öldürmeden 42 (yüzde 8,16), ahlaka aykırı suçlardan 35 (yüzde 6,80), soygundan 11 (yüzde 2,14), hukuk davalılardan 9 (yüzde 1,75) ve diğer suçlardan 150 (yüzde 29,13) olmak üzere toplam 515 hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

Haberin Ayrıntıları Kıbrıs Gazetesi'nde

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Cezaevi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems