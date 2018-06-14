Cezaevinde 188 kişi uyuşturucu suçundan yatıyor

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların suçlara ve uyruklarına göre dağılımıyla ilgili verileri paylaştı, uyuşturucu suçundaki artışa dikkat çekti.

Çebiç’in aktardığı verilere göre; cezaevinde uyuşturucu suçundan 188 (yüzde 36,50), hırsızlıktan 80 (yüzde 15,53), adam öldürmeden 42 (yüzde 8,16), ahlaka aykırı suçlardan 35 (yüzde 6,80), soygundan 11 (yüzde 2,14), hukuk davalılardan 9 (yüzde 1,75) ve diğer suçlardan 150 (yüzde 29,13) olmak üzere toplam 515 hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

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