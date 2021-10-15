Cezaevinde 50 vaka, 260 temaslı var

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevi’ndeki Covid-19 pozitif vaka sayısının 50’ye, temaslı sayısının ise 260’a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Merkezi Cezaevi’nde çıkan Covid-19 vakalarıyla ilgili bilgi verdi.

Üç koğuşta toplam 50 pozitif vakaya rastlandığını kaydeden Hacı, vakaların tümünün Çocuk Cezaevi’ne taşınacağını söyledi. Hacı, Çocuk Cezaevi’nin bu amaçla temizlenip hazırlandığını da söyledi.

Daha önce çıkan 34 vakanın şu anda karantina otelinde olduğunu ve yeni çıkan 16 vaka ile birlikte onların da hazırlanan Çocuk Cezaevi’ne aktarılacağını ifade eden Hacı, Cezaevi’ndeki temaslı sayısının ise 260 civarında olduğunu belirtti. Hacı, hükümlülere hergün PCR testi yapıldığını da sözlerine ekledi.

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15/10/2021 13:41