Cezaevinde 8 mahkum açlık grevinde iddiası

DHA’nın aktardığı ve Türkiye basınında yer alan habere göre Türkiye’ye iade edilmek için bekleyen 8 mahkûm, açlık grevi başlattı

Merkezi Cezaevi’nde 9 gündür devam eden açlık grevi nedeniyle açıklama yapan Halk ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, “İnsanların ölmeleri mi bekleniyor?” diye sordu.

Hükümetin, mahkumların açlık grevi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Türkmen, “Hükümet bu sorunları çözmezse tüm mahkumların açlık grevine başlayacağını” söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını anlatan Türkmen, hükümetten bu konuda bir adım atmasını beklediklerini kaydetti. Türkmen, “Sorunlar çözülmezse polis dâhil kimse cezaevine giremeyecek” diye konuştu.