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Cezaevinde ayrı bir dünya kurdular

Cezaevinde bulunan Oktay Şölen’in sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

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08/06/2019

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Cezaevinde ayrı bir dünya kurdular

Gasp-adam yaralama, kurşunlama gibi suçlarla cezaevinde bulunan Oktay Şölen’in sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

Paylaşımları elden ele dolaşan Oktay Şölen’in geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşamını yitiren Mithat Can Çalık ile de bol bol fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Azılı suçlarla cezaevinde bulunan birçok mahkumun gardiyanlar üzerinde de etkili olduğu ve istediği gibi davrandığı gerçeği ortaya çıktı.

Cezaevine ciddi bir otorite boşluğu yaşanırken, peşi sıra göreve atanan ve sonrasında alınan müdürler de müşavir olmaktan başka işe yaramıyor.

Genişletilen kapasitesi ile 470 kişi civarı mahkum ve tutukluya ev sahibi olması gereken cezaevinde sayı 600’ü geçti.

Yeni cezaevi ile birlikte bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülse de, alışılagelmiş yönetim anlayışı ile bina değişse de otoritesizliğin devam edeceği endişesi var...

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TAGS: Osman Şölen, haber, kıbrıs, Mithat Can Çalık
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