Cezaevinde bulaşıcı hastalıklar kol geziyor

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Çalışanların durumu bugün rastgele öğrendiğini ifade eden Türkmen, “Aynı mahkum ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım. Cezaevinde bulaşıcı hastalık kol geziyor diye. Ne yapıldı hiçbir şey. Cezaevi yasası gayet net bu gibi durumlar derhal personele bilgi verilmelidir diyor. Sayın bakandan cezaevinde yasaların uygulanmasını sağlamasını istiyoruz” dedi.