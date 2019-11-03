Cezaevinde düzenlenen kermes büyük ilgi gördü

Merkezi Cezaevi’nde geleneksel hale gelen kermesin 8’incisi cezaevi avlusunda gerçekleştirildi. Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü mahkûmlar ve hükümsüz tutukluların kendi emekleriyle ortaya çıkardıkları metal, ahşap, seramik, el işi ve hamur işleri gerçekleştirilen kermesle satışa sunuldu. İlk kez dıştan, Sosyal Sorumluluk projeleri ile Merkezi Cezaevinde, yıllardır ellerine hamur almamış kadın mahkumlara kendi olanaklarıyla katkı sağlayıp eğitim veren Çilem Dağıstanlı’nın dıştan hamur işleri standı da, Cezaevindeki kermese renk kattı ve çok ilgi gördü.

Kermeste sergilenen ürünlerin satışından elde edilen gelir Merkezi Cezaevi’nin ihtiyaçları için kullanılacak.

Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirilen kermese İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı. Mahkûmlarla yakından ilgilenen Baybars’ta kermese destek oldu. Etkinlikte ayrıca mahkûmlar tarafından kurulan orkestra tarafından mini bir konser de verildi.

03/11/2019 14:36