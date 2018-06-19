Cezaevinde hap skandalı

Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde verilen ve yeşil reçeteye tabi olan Suboxone isimli ilacın, bazı hastalar tarafından satıldığı ve cezaevine gizlice sokulduğu belirlendi

Kıbrıs Gazetesi'nden Emine Uysal'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nca 54 hasta için getirilip Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde narkotik sınıfına giren, eroin bağımlılarının tedavisinde kullanılan ve yeşil reçeteye tabi olan Suboxone isimli ilacın, bazı hastalar tarafından satıldığı ve cezaevine gizlice sokulduğu belirlendi.

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