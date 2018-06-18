Cezaevinde ölüm orucu!

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Merkezi Cezaevi’nde bulunan bir mahkum açlık grevine başladığını duyurdu.

KKTC Merkezi Cezaevi’nde mahkum TC vatandaşı Umut Taş ailesinin ziyarete gelememesi nedeniyle Türkiye'ye sevkini istedi.İçişleri Bakanlığından ret cevabı alan Taş, ölüm orucuna başladığını açıkladı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezinin edindiği bilgiye göre,Merkezi Cezaevi’nde 6 yıldır hükümlü bulunan ve Türkiye'de yaşayan ailesiyle hastalık ve maddi nedenlerden dolayı görüşemeyen Umut Taş'ın ailesi TC Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazarak cezasını Türkiye'de çekmesi talep etti.Türkiye'de onaylanan dosya İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Aldığı ‘ret’ yanıtına isyan eden Taş, haber merkezimize ulaşarak sesinin duyurulmasını istedi.Taş "İçişleri bakanı beni ölüme mahkum etti. Ya ölüm çıkacak ya dirim! " dedi