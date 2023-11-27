Cezaevinde Tecavüz Davası: İki Sanık 18'er Yıl Hapse Mahkum Edildi

Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki erkek şahsa koğuşta tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanıklar 18’er yıl hapse mahkum edilirken, aynı suçla yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın ise duruşmaları devam ediyor.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 10 Şubat 2023 tarihinde Merkezi Cezaevi tutuklu 4 sanığın C-2 koğuşu içerisindeki yatak odasında hükümsüz tutuklu olarak bulunan T.B.’ye elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduklarını ve müştekiye hitaben bu olaydan dolayı şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anımsattı.

Başkan, sanıklardan İbrahim Uçar ve Aydın Güner’in bir gün sonra T.B.’ye ikinci kez cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti.

Mahkeme Başkanı, müştekinin 11 Şubat’ta ilk şikayetini orada görevli olan gardiyanlara ilettiğini, aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde anüsünde yırtık ve kanama olduğunun vahim ve bedensel zarara uğradığının tespit edildiğini kaydetti. Başkan, diğer sanıkların davalarını kabul etmediğine ve yargı sürecinin devam ettiğine vurgu yaparken, İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Başkan Füsun Cemaller, sanıklar İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın birçok kez çeşitli suçlardan cezaevine girdiklerini belirtti.

Başkan, sanıkların son olarak yargılanmak üzere cezaevinde bekledikleri süre içerisinde tecavüz suçu işlediklerinin altını çizdi.

Cemaller, cinsel tecavüz suçlarının arttığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan, sanıkların tecavüz suçunu iki kez işlemiş olmasını aleyhlerine değerlendirdiklerini kaydetti.

Cemaller, sanıkların pişman olup, adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını, genç suçlu olmalarını lehlerine değerlendirdiklerini söyleyerek, sanıkları 18’er yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. (Kamalı Haber)