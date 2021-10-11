Cezaevinde vaka sayısı 26’ya yükseldi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tespit edilen Covid-19 pozitif vaka sayısının 26’ya yükseldiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün 9 mahkumun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 17 mahkum ve tutuklunun daha testinin pozitif olduğu bildirildi.

Temaslı sayısının 200’ün üzerinde olduğu tahmin edilirken, vaka sayısının giderek artması bekleniyor.

Pozitif olan mahkum ve tutuklular gerekli tetkiklerin yapılması için önce Acil Durum Hastanesi’ne gönderilecek ardından karantina merkezlerinde tedavilerine devam edilecek.

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11/10/2021 11:01