Cezaevinde vaka sayısı 34’e çıktı

KKTC Merkezi Cezaevi’ndeki Koronavirüs pozitif vaka sayısı 34’e yükseldi.

Cezaevinde dün yaklaşık 400 mahkum ve tutukluya yapılan testler sonucunda 8 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı.

Cezaevinde, 620 mahkum ve tutuklu bulunuyor. Koronavirüs testleri bugün geriye kalan kişilere yapılacak.

Yeni çıkan vakalar Pandemi Hastanesi’nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından karantina merkezlerine yerleştirilecek.

Cezaevinde daha önce 26 vaka çıkarken, 23'ü karantina merkezlerine, 2'si hapishanede özel bölüme ve koah hastası 1 kişi Pandemi Hastanesi'ne yerleştirildi.

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13/10/2021 09:51