Cezaevindeki Bangladeşli mülteciler perişan!

Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'in haberine göre, Aylardır kapasitesinin iki katı mahkumu barındırdığı ve ağır suçlular ile hafif suçluların bir arada yaşamak zorunda kaldığı konularıyla gündeme gelen KKTC Merkezi Cezaevi, bu sefer de korkunç iddialar ile gündeme bomba gibi düşerek, gündemdeki yerini korumayı başardı. Cezaevinde bulunan Bangladeşli mültecilerin evlerine gönderileceği gerekçesiyle 1 hafta önce tabak, çatal, yastık, çarşaf gibi gündelik zorunlu ihtiyaçlarının ellerinden alındığını ancak tutukluluk süreleri bittiği halde evlerine gönderilmediğini iddia ederken, bunun yanında U.T. isimli mahkumun Türkiye’ye iade talebiyle yaklaşık 1 haftadır ölüm orucunda olduğunu ileri sürdü.

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