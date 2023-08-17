Cezaevine gönderildi

Doğancı’da misafir olarak bulunduğu evden para ve altın çalan 53 yaşındaki Olcay Karaçoban, mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Özge Nalbantoğulları olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Doğancı’da misafir olarak bulunduğu G.M.’nin ikametgâhın yatak odası içerisine girerek, elbise dolabının içerisinde muhafaza edilen 22 adet muhtelif ebatlarda Cumhuriyet altınını ve 50 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, G.M.’nin şikayetçi olması üzerine zanlının Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalıntı altın ve paraların bulunmadığını ifade eden polis, yapılan ileri soruşturma sonucu market içerisinde bulunan sünger bölümünün içerisine sakladığını itiraf ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının itirafı üzerine yapılan aramada çalınan altınların ve paranın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yeni bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 6-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Tepebaşı’nda bir ikametgahta temizlik işlerine yardımcı olduğu sırada, yatak odasındaki kıyafet dolabı içerisinde muhafaza edilen 5 TL nakit parayı, 4 adet altın yüzüğü, 4 adet baş örtüsünü, 21 adet tişörtü ve 12 adet iç çamaşırını da çaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)