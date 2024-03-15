Cezaevine gönderildi

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde resepsiyonist olarak çalışan ve otelden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Berk Yüreğir, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Şefik Karabacak zanlıyla ilgili olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde 19 Şubat’ta resepsiyonist olarak çalışmaya başlayan zanlının, otelden 8 Mart’ta 100 euro, 11 Mart’a 500 euro, 12 Mart’ta ise 2 bin lira çaldığını söyledi. Polis, zanlının 12 Mart’ta ülkeden çıkış yapmak isterken saat 21.00 sıralarında Ercan Havaalanı'nda yakalandığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 600 euroyu kumarda harcadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 2 bin lirayla da uçak bileti aldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Şubat 2024 tarihinde çalışma ön izniyle ülkeye geldiğinin belirlendiğini ancak otelin çalışma izni çıkarmayacağını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)