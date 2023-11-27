Cezaevine gönderildi

Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak, orijinalmiş gibi satıp, iki kişiyi dolandıran Onur Can Zülami bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı olguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir mağazadan 7 Kasım 2023 tarihinde satın aldığı 200 TL değerinde kulaklık ve nerden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerinde akıllı saati, 19 Kasım’da dolandırmak niyetiyle, eşyaların orijinal olduğunu söyleyip E.Y. isimli 21 yaşındaki üniversite öğrencisine 7 bin TL'ye satmak suretiyle dolandırma suçu işlediğini söyledi.

Aydoğanlı, olayın polisin bilgisine 22 Kasım 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin satın aldığı eşyaların emare olarak, alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında mahkeme emri ile yapılan aramadan etiket bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde bir markaya ait etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa'da bulunan bir alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 9 adet akıllı saat, kablosuz kulaklık ve bir markaya aire etiket bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesindeürünleri Lefkoşa’da Tacettin isimli şahıstan satın aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının bir kişiye daha 200 TL’ye aldığı kulaklık ile 25 Dolar değerinde akıllı saati 200 ABD doları karşılığında satmak suretiyle, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca E.Y.’nin mağduriyetinin giderildiğini belirterek, şikayetini geri çektiğini belirtti.

Polis, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu, hakkında sadece bir şikayet olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)