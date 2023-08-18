Başkasına ait Fransız kimlik kartı ile Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Serge Yuan Tange yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, Serge Yuan Tange’nin “başkasının kimliğine bürünme ve davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.00’de Ercan Havaalanı Yolcu Çıkış Kabininde Abdel Kader Kali Adamo adına düzenlenmiş Fransız kimlik kartını muhaceret memuruna sunarak sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde üniversite öğrencisi olduğunu belirlendiğini açıkladı. Kuşak, zanlının ifadesinde Abdel Kader Kali Adamo isimli şahsın arkadaşı olduğunu, Avrupa'ya gitmek istediği için onun kimliğini aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının kendini ispat edecek herhangi bir belgesi ve herhangi bir eşyası da bulunmadığını belirtti. Fransız kimlik kartının incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, belge uzmanlarının kimlik kartının orijinal olma ihtimali olduğuna dair görüş belirttiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, serbest kalması halinde zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)