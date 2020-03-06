Cezaevine gönderildi

Ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Emre Dağ, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı Emre Dağ’ın 02.03.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda 805 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

06/03/2020 17:02