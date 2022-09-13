Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

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13/09/2022

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Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan 19 yaşındaki bir şahıs yakalandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan bir şahsa teslim edilmek üzere, U.K.(E-19) tarafından Merkezi Cezaevine getirilen eşyalar içerisinde görevli gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi. 

Bahse konu şahıs tutuklandı. 

Soruşturma devam ediyor

13/09/2022 09:50
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TAGS: cezaevi, uyuşturucu
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