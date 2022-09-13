Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı
13/09/2022
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan 19 yaşındaki bir şahıs yakalandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan bir şahsa teslim edilmek üzere, U.K.(E-19) tarafından Merkezi Cezaevine getirilen eşyalar içerisinde görevli gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor