Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan 19 yaşındaki bir şahıs yakalandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan bir şahsa teslim edilmek üzere, U.K.(E-19) tarafından Merkezi Cezaevine getirilen eşyalar içerisinde görevli gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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13/09/2022 09:50