Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlılar serbest!

Gazimağusa’da, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde kardeşine eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ulaştırmaya çalışan E.A. ve E.A.’nın kendisine verdiği maddeyi havluya zulalayan Ş.K. aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminat talebiyle, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, huzuruna çıkarıldı ve yargılanıncaya değin 5’er bin TL nakdi teminata bağlandı.

Olgularla ilgili bilgi vermek üzere hazır bulunan NKÖM görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 12 Eylül’de, E.A.’nın, A.A.’nın yönlendirmesiyle tanımadığı meçhul şahıslar tarafından kendisine getirilen eroin türü 45 adet hapı tasarrufuna aldığını ve toz haline getirerek S.K.’ye havluya zulalaması için teslim ettiğini anımsattı.

Zulalı havluyu teslim alan E.A.’nın bu kez Gazimağusa’daki İtimat Şirketi’ne U.K’nin teslim alıp, A.A.’ya vermesi için teslim ettiğini hatırlatan Özdensoy, U.K.’nin tutuklanmasından sonra yapılan tahkikat üzerine her iki zanlıyı tespit edip tutukladığını belirterek, her iki zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını aktardı.

Özdesoy, mahkemeden her iki zanlıyı, ileride görüşülecek davalarında hazır olması için uygun birer teminata bağlamasını istedi.

Huzurundaki şahadeti ve tanık polisin talebini değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber birer şahsın 75 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



23/09/2022 16:42