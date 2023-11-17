Cezalar düşürüldü!

KTFF Tahkim Kurulu, Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı ve gündemindeki konuları değerlendirdi.

1) Kurul TK 3/2023-2024 sayılı ve 7/11/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Ozanköy M Ö Stadında oynanan Ozanköy SK – Lapta TBSK AKSA 1. Lig müsabakasının 42. Dakikasında Ozanköy SK’nın 117708 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Kunur’un aralarında geçen bir pozisyonun sonrasında rakibi ile yakın temas halinde iken birbirlerine diklendikleri esnada rakip takım futbolcusuna temas etmiştir. Maçın hakemi konu futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırmış ve KTFF Disiplin Kurulu, konu futbolcuya DT 44 (1) (a), saldırı ve darp fiilinden dolayı 5 müsabakadan men cezası vermiştir. Ozanköy SK, Kurulumuza yapmış olduğu müdafaasında ve sunmuş olduğu görüntülerde, ilgili futbolcunun rakibine teması olmakla birlikte rakibine vurmadığı ve/veya darp etmediği görülmektedir. Keza kurulumuza sunulan, rakip takım futbolcusu yazılı beyanlarında ilgili futbolcunun kendisine şiddetli bir darbe veya müdahalesi olmadığını beyan etmiştir. Bu cihetle verilen cezanın 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) Kurul, TK 4/2023-2024 sayılı ve 3/11/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup 28.10.2023 tarihinde Nihat Bağcıer stadında oynanan Düzkaya KOSK – Mormenekşe GBSK arasında oyanan AKSA 1. Lig müsabakasında maçın bitiş düdüğü esnasında Düzkaya KOSK’un 106914 lisans numaralı Uğurcan Başayak isimli futbolcusu rakibinin kendisine yaptığı ciddi faule tepki olarak rakibini ittirmek suretiyle yere düşmesine sebep olmuştur. KTFF Disiplin Kurulu, konu futbolcuya DT 44 (1) (a) uyarınca Saldırı ve Darp kategorisinde yorumlayıp 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. İlgili kulüp ve futbolcu kurulumuza sunduğu video görüntülerini ve yaptıkları savunma dikkate alındığında konu fiilin sadece rakibini ittirmekten ibaret olduğu ve darp fiilinin en hafif şekilde gerçekleştiği dikkate alınarak verilen cezanın 4 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.