Cezalar ucuz atlatıldı
KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı
23/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
MEHMET GÖÇBEN (GÖÇMENKÖY İYSK) 1 Maç
KEMAL UÇANER (GÖÇMENKÖY İYSK) 1 Maç
MEHMET ALTIN (YONPAŞ DUMLUPINAR TSK) 1 Maç
BURAK OKUR (MORMENEKŞE GBSK) 1 Maç
AMAÇ OZANLAR (MORMENEKŞE GBSK) 1 Maç
EMRE CAN OLUR (TÜRK OCAĞI LİMASOL) 1 Maç
YUNİS CAN SESVER (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK) 3 Maç
METE SAĞIR (YENİCAMİ AK) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
MURAT ASLAN (YALOVA SK) 1 Maç
OZAN UZUNTÜRK (YENİCAMİ AK) 1 Maç
BERHAN MUHİP (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK) 3 Maç
CENK ŞEKEROĞLU (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK) 4 Maç
DİĞER CEZALAR
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 1.500 TL PARA CEZASI