Cezalar ucuz atlatıldı

KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

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23/09/2021

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Cezalar ucuz atlatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

MEHMET GÖÇBEN (GÖÇMENKÖY İYSK)                                    1 Maç

KEMAL UÇANER (GÖÇMENKÖY İYSK)                                        1 Maç

MEHMET ALTIN (YONPAŞ DUMLUPINAR TSK)                            1 Maç

BURAK OKUR (MORMENEKŞE GBSK)                                         1 Maç

AMAÇ OZANLAR (MORMENEKŞE GBSK)                                     1 Maç

EMRE CAN OLUR (TÜRK OCAĞI LİMASOL)                                  1 Maç

YUNİS CAN SESVER (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK)             3 Maç

METE SAĞIR (YENİCAMİ AK)                                             2 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

MURAT ASLAN (YALOVA SK)                                                    1 Maç

OZAN UZUNTÜRK (YENİCAMİ AK)                                           1 Maç

BERHAN MUHİP (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK)               3 Maç

CENK ŞEKEROĞLU (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK)          4 Maç

 

 

DİĞER CEZALAR

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK                         1.500 TL PARA CEZASI

23/09/2021 11:43
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TAGS: spor, futbol, ceza
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