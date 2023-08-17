Cezayir de 'Barbie'yi yasakladı

Cezayir makamları, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle "Barbie" filminin gösterimini yasakladı.

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17/08/2023

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Cezayir de 'Barbie'yi yasakladı

Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışmaya neden olan "Barbie" filminin gösterim iznini geri çekti.

Filmin, "Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı" için yasaklandığı aktarıldı.Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.

 

17/08/2023 09:52
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TAGS: Cezayir, Barbie
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