Cezayir Meclisinde, resmi gazetenin Fransızca baskısının sonlandırılması girişimi

Cezayir parlamentosundaki bir grup milletvekili, resmi gazetenin Fransızca nüshasının kaldırılması için kanun teklifi vermeye hazırlanıyor.

Taslağa göre, bu adımın en önemli gerekçeleri arasında, anayasada var olan “ülkenin resmi ve ulusal dili Arapçadır” ifadesi gösteriliyor.

Ulusal Halk Meclisi’ndeki 462 sandalyeden 39’una sahip, ülkenin en büyük İslami eğilimli hareketlerinden Barış Toplumu Partisi'nden Zekeriya Bilhayr öncülüğündeki bir grubun hazırladığı teklifle, kanunun yasalaşmasının, ülkedeki "egemenlik göstergelerinden biri" olarak değerlendiriliyor.

Teklifte, "28 Mayıs 1964'te çıkarılan" ve "Resmi gazete Arapça olarak yayımlanacak" ifadesinin yer aldığı ve o dönemde çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak yayımlanan Fransızca nüshasının "geçici" olması gerektiği savunuluyor.

Taslakta, "resmi gazetenin yalnızca Arapça çıkacağı", Cezayir'in onayladığı uluslararası anlaşmaların Arapça ile anlaşma yapılan ülkenin dilindeki metin ekiyle ya da İngilizce çıkması teklifi yer alıyor.

Meclise sunulması beklenen ve 23 maddeden oluşacağı belirtilen kanun teklifinde, Fransızca nüshanın iptaliyle ülkenin "hukuki egemenliğin gereğinin" yerine getirileceği kaydediliyor.