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Cezayir'de konserdeki izdiham Kültür Bakanı'nın istifasını getirdi

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25/08/2019

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Cezayir'de konserdeki izdiham Kültür Bakanı'nın istifasını getirdi

Cezayir'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği konserdeki izdihamın ardından Kültür Bakanı Meryem Mırdasi istifa etti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Mırdasi, istifasını  geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e sundu.   İstifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.   Cezayir'de perşembe günü "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı  Abderraouf Derradji'nin konserindeki izdihamda 5 kişi hayatını kaybetmişti.   Olaya ilişkin soruşturma açılmış, konser organizasyonundan sorumlu  Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sami bin eş-Şeyh Hüseyin görevinden alınmıştı.   Cezayir kökenli Fransız rap müzik şarkıcısı Soolking, özellikle  Cezayir ve Kuzey Afrika'daki gençler arasında geniş bir hayran kitlesine  sahip.      

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TAGS: Cezayir’de konserdeki izdiham Kültür Bakanı’nın istifasını getirdi, haber, kıbrıs,
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