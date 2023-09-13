Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatı doğrultusunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin, Libya'da birçok şehri vuran kasırgadan etkilenen bölgelere destek ve yardım sağlanması yönündeki talebine yanıt olarak acil insani yardım gönderecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu yardımlar, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait 8 büyük askeri uçaktan oluşan hava köprüsüyle ulaştırılacak gıda ve tıbbi malzeme, giyecek ve çadırdan oluşmaktadır." denildi.