Cezayirli futbolcu orucunu penaltı atışları öncesinde açtı
YAYIN TARİHİ:
02/03/2025
Bournemouth - Wolverhampton maçının seri penaltı vuruşları iftar saatine denk geldi. 120 dakika sahada kalan Wolverhampton'ın Cezayirli oyuncusu Rayan Ait Nouri, penaltı atışı öncesi orucunu açtı. Aït Nouri, gol sevincini de secdeye giderek yaşadı.
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Bournemouth, Wolverhampton'ı ağırladı.
Wolverhampton forması giyen Rayan Ait Nouri, oruçlu çıktığı maçta 120 dakika kıyasıya mücadele etti.
90 dakikası ve uzatma dakikaları 1 - 1'lik eşitlikle sona eren maç penaltı atışlarına gitti.
Cezayirli futbolcu da orucunu penaltı atışları öncesinde açtı. Penaltı atışını gole çeviren Nouri, gol sevincini de secdeye giderek yaşadı.
YAYIN TARİHİ: